Des étés de plus en plus chauds et secs, des hivers plus humides, des phénomènes météorologiques extrêmes de plus en plus intenses et fréquents, un effondrement de la biodiversité, l'arrivée d'espèces invasives… Dans leur dernier rapport, les experts du Giec ont publié de nouvelles évaluations et prévisions climatiques alarmantes, mais ils ont aussi établi un lien clair entre la hausse des températures à l'échelle mondiale et l'observation de changements concrets dans notre quotidien.

Parfois victimes des intempéries ou soumis à la lente dégradation du type d'environnement où ils sont implantés, certains secteurs professionnels peuvent d'ores et déjà témoigner de ces effets. Votre métier vous a-t-il permis d'observer d'une manière ou d'une autre les impacts des récentes évolutions du climat ? Avez-vous dû vous adapter et faire évoluer votre activité, ou les techniques employées, pour pallier ces changements ? En pâtissez-vous financièrement ? Racontez-nous concrètement en quoi votre activité professionnelle a changé ces dernières années ou décennies.

