Amérique du Nord : une vague de chaleur historique

A l'Ouest des États-Unis et du Canada, le thermomètre a grimpé jusqu'à 47°C, du jamais-vu. A Seattle, dans l'Etat de Washington, lundi 28 juin, il faisait 38°C, soit 20°C de plus que la température moyenne au mois de juin dans cette ville du Nord-Est américain. "Franchement, ça m'effraie, on vit au deuxième étage et je voulais acheter des petits ventilateurs, mais tout est vendu, on n'a même pas pu trouver de la glace", déplore une mère de famille.

Portland bat des records

A Portland, plus au Sud, dans l'Oregon, trois centres de rafraîchissement ont été ouverts en urgence dans cette ville au climat très humide d'ordinaire. Avec plus de 46°C, le record est battu : jamais une telle température n'a été enregistrée ici depuis 1940. En plus d'un anticyclone inhabituel, la zone est traversée par un courant brûlant venu du Mexique, créant un dôme de chaleur. Ce phénomène est si rare qu'il intervient en moyenne une fois tous les mille ans, selon les scientifiques.