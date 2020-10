Cinq départements de l'Ouest placés en vigilance orange pour vent violent et pluie-inondations à l'approche de la tempête Alex

Un risque de submersion littorale sur les côtes sud du Finistère et de la Normandie est aussi à prévoir avec de forts coefficients de marée.

Cinq départements de l'Ouest; le Finistère, les Côtes-d’Armor, le Morbihan, l’Ille-et-Vilaine et la Loire-Atlantique, sont placés en vigilance orange par Météo France, jeudi 1er octobre, à l'approche de la tempête Alex. Dans le détail, le Finistère est placé en vigilance orange pour "pluie-inondations", les Côtes-d’Armor et le Morbihan en vigilance orange pour "pluie-inondations" et "vent violent", et l’Ille-et-Vilaine et la Loire-Atlantique sont en alerte pour "vent violent".

Dans l'après-midi ce jeudi, les premières pluies liées à la tempête Alex gagneront la Bretagne puis le Cotentin. Le vent se renforcera et deviendra très violent le soir au passage de la dépression, très creuse. Les rafales dépasseront les 100 km/h y compris dans les terres, jusqu'à 140 sur le littoral, notamment Morbihan. Le vent soufflera également fort sur le reste du littoral atlantique, 80 à 120 km/h du Pays basque aux Charentes.