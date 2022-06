"Vous pensez à bien boire ?" : face à la canicule, les aides à domicile veillent sur les personnes âgées isolées

Le jour se lève et le mercure affiche déjà plus de 20° C dans la maison de Clémence. Son aide à domicile, Cassandra Montaigu, vient d'arriver chez cette dame de 88 ans. Elle ouvre les fenêtres pour ventiler un peu avant de refermer aussitôt les volets. Clémence n'avait jamais connu une telle chaleur dès le mois de juin : "Je n'ai pas de souvenirs. Ce que je peux dire, c'est exactement comme nous autre fois pendant le mois d'août. En juin, il faisait chaud, mais bon…"

La France est plongée dans la fournaise de la canicule. Le mercure pourrait encore atteindre des records samedi 18 juin en dépassant les 40° C par endroit. Particulièrement vulnérables face à la chaleur, les personnes âgées doivent faire l'objet d'une grande vigilance. Notamment celles qui sont seules et isolées chez elles, comme Clémence qui vit dans les Pyrénées vers Aspet (Haute-Garonne). Dans ces cas précis, les aides à domiciles sont alors de précieux conseils.

Pas de vin, ni de visite aux copains

Cassandra, l'aide à domicile, insiste sur les précautions à prendre face aux fortes chaleurs : "Vous pensez à bien boire ?" "Oui, oui", lui répond Clémence. "Les personnes âgées ont plus tendance à se déshydrater, explique l'aide à domicile. Ils ne pensent pas forcément à boire tout au long de la journée, donc c'est très important d'y faire attention." Car oublier de s'hydrater peut vite survenir.

"Il peut m'arriver de ne pas boire d'eau, parce que je ne suis pas une grande buveuse. Moi, j'aurais aimé boire du vin mais Cassandra, l'aide à domicile, ne veut pas !" Clémence à franceinfo

Pas de vin et pas de promenade non plus même dans le jardin. La veille, Clémence a pris des risques : "J'étais assise à l'ombre et j'ai trouvé qu'il faisait chaud." "Il fait super chaud pour rester dehors !", s'exclame Cassandra. Mais ne pas voir les copains du voisinage ne plait pas à cette dame de 88 ans. "Ça m'ennuie. Avec qui je vais parler ?" Alors en attendant, il faut s'occuper comme on peut : "Je fais des mots fléchés. J'ai la tablette et je regarde à la télé. Je ne m'ennuie pas en restant dedans !"

La canicule renforce l'isolement des personnes âgées. "Ils voient moins de monde, forcément avec cette chaleur, explique Cassandra. On a des personnes qui s'isolent encore plus, c'est comme pour le Covid. Nos visites sont très importantes. Ça leur permet de voir du monde, de discuter, de passer un bon moment comme là avec Clémence, de rigoler un petit peu." Un moment essentiel qui le devient encore plus en période de canicule.