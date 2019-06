Vienne : des lunettes de soleil mettent le feu à une voiture et à un garage

Les lunettes avaient été oubliées sur le tableau de bord de la voiture, garée en plein soleil.

C'est un oubli qui aurait pu être bien plus dramatique. À Jaunay-Marigny, dans la Vienne, une voiture a pris feu jeudi 27 juin dans un quartier pavillonnaire en plein centre-bourg, rapporte France Bleu Poitou. Des lunettes de soleil avaient été laissées sur le tableau de bord de la voiture garée en plein soleil, dans un contexte de grosses chaleurs, de canicule et de températures très élevées. Les rayons du soleil et les verres de lunettes causent alors le feu par effet de loupe. Il n'y a pas eu de blessé.

L'incendie maîtrisé en un quart d'heure

Le véhicule était garé devant l'un des pavillons. Les voisins ont appelé les pompiers en voyant une épaisse fumée noire et des hautes flammes. Des mini-explosions ont aussi été entendues. Arrivés rapidement sur place, les pompiers ont maîtrisé l'incendie en un quart d'heure. La voiture et le garage sont complètement détruits.