En périodes de canicule, Océane et Justine, infirmières pour le Samu social, déambulent dans les rues de la capitale pour faire de la prévention auprès des personnes vivant dans la rue. Brut les a suivies.

“On a essayé de faire une liste des personnes qui étaient les plus vulnérables, en lien avec la journée qui est très chaude aujourd’hui.” Avec des maraudes dans Paris, ces deux jeunes femmes informent les sans-abris sur lesgestes à adopter en cas de fortes chaleurs.

“En grosse période de chaleur, les personnes baissent leur garde”

À Paris, le Samu social organise des maraudes pour alerter les sans-abris des dangers en période de canicule. Océane et Justine, deux infirmières, y participent.

“Dans l’imaginaire collectif, on se dit que c’est plus facile l’été, mais en réalité non, parce que justement, les personnes sont en hypervigilance dans les périodes de grand froid”.

D’après les jeunes infirmières, une période de canicule peut être aussi difficile à surmonter que certains grands froids. “L’hiver, il y a beaucoup plus de lieux d’accueil pour se mettre au chaud. En grosse période de chaleur, les personnes baissent leur garde”.

“Ces personnes se retrouvent en plein soleil, elles ne pensent pas forcément à s’hydrater, elles gardent les mêmes vêtements qu’en hiver… Difficile aussi pour ceux qui ont des consommations d’alcool de faire la différence entre boire l’eau pour s’hydrater et une autre boisson”