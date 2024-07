Vague de chaleur : les transports déploient des moyens inédits en Ile-de-France, notamment dans les stations desservant les sites olympiques

Aux grands maux, les grands remèdes. Face à la vague de chaleur qui s'installe en Ile-de-France, l'autorité des transports Ile-de-France Mobilités (IDFM) a déployé des moyens inédits lundi 29 juillet, notamment dans les stations desservant les sites olympiques, pour rafraîchir les voyageurs. L'objectif ? Anticiper la vigilance jaune canicule déclenchée dans la région, mardi.

L'autorité a notamment prévu de distribuer 2,5 millions de briquettes d'eau dans 74 gares et stations. Des fontaines à eau sont également installées dans 94 points du réseau, "dont 90% des gares desservant les sites olympiques", indique IDFM. "On a focalisé beaucoup les distributions dans le métro puisque nous n'avons que la moitié des rames de métro qui sont ventilées", a déclaré la présidente de la région Ile-de-France et d'IDFM, Valérie Pécresse, en visite dans une station de métro pour assister à une distribution d'eau.

"La solution pérenne, ce ne sont pas les distributions de bouteilles"

Les moyens déployés sont conséquents pour un épisode qui n'est même pas considéré comme caniculaire selon les standards de Météo-France. "Dans une période normale, le plan canicule n'est déclenché qu'au bout de trois jours de chaleur à plus de 31°C et de nuits à plus de 21°C. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, typiquement, on ne distribuerait rien" s'il n'y avait pas les JO, a reconnu Valérie Pécresse.

"Les fontaines à eau seront un héritage des Jeux. Mais je pense qu'on va devoir mettre des fontaines à eau partout, parce que sur le long terme, la solution pérenne, ce ne sont pas les distributions de bouteilles" qui engendrent des déchets, même si elles sont faites en carton recyclable, a insisté la présidente de région.