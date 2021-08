Seize départements du Centre-Est et du Sud-Est désormais en vigilance orange en raison des orages ou de la canicule

De fortes chutes de grêles et des rafales de vent jusqu'à 100 km/h sont attendues.

Treize départements du centre-est de la France sont désormais en vigilance orange aux orages par Météo France, jeudi 12 août. Il s'agit de l'Ain, l'Allier, l'Ardèche, la Drôme, l'Isère, le Jura, la Loire, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme, le Rhône, la Saône-et-Loire, la Savoie et la Haute-Savoie.

Cinq départements sont également placés en vigilance orange canicule en raison des fortes chaleurs attendues : les Alpes-Maritimes, l'Ardèche et le Var rejoignent les Alpes-de-Haute-Provence et la Drôme, en alerte depuis mercredi.

"La vague orageuse du Massif Central poursuit son déplacement vers l'Est, pour atteindre Jura et Alpes du Nord en cours de nuit de jeudi à vendredi", précise l'institut de prévisions météorologiques. De fortes chutes de grêles et des rafales de vent jusqu'à 100 km/h sont attendues dans les départements concernés.

En ce qui concerne la vigilance canicule, les températures pourront atteindre jusqu'à "40°C en Provence", selon Météo France. Cet épisode de chaleur doit se poursuivre jusqu'à dimanche.