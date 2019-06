QUIZ. Connaissez-vous les bons gestes à adopter pour lutter contre la canicule ?

Vous avez chaud. Très chaud même. Et vous pensez savoir ce qu'il faut faire pour moins souffrir de la canicule. Vous avez même déjà mis en pratique vos connaissances ces derniers jours (avec plus ou moins de succès). Alors qu'une nouvelle vague de chaleur est attendue à partir du lundi 24 juin en France,avec des températures allant jusqu'à 40°C, franceinfo vous propose de tester vos connaissances sur les vraies et les fausses bonnes idées pour faire face aux fortes chaleurs persistantes.