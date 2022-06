Niort prête à affronter la canicule : "On a mis en place tout un système de prévention pour les plus fragiles", explique le maire

"Depuis 2009, on a mis en place tout un système de prévention de la canicule avec notamment un dispositif d'alerte pour les plus fragiles", explique vendredi 17 juin sur franceinfo Jérôme Baloge, maire de Niort et président de la communauté d’agglomération du Niortais. Le département des Deux-Sèvres fait partie des 12 départements placés en vigilance rouge canicule par Météo France, le niveau le plus haut. Les températures avoisineront les 40 degrés vendredi après-midi à Niort. La ville de 60 000 habitants prévoit également une ouverture des piscines à des horaires étendues.

franceinfo : Ce niveau rouge est rarissime en France, c'est seulement la quatrième fois qu'il est mis en place dans le pays. Que vous permet-il à vous - en tant qu'élu local - de développer sur le terrain ?

Jérôme Baloge : Depuis 2009, on a mis en place tout un système de prévention de la canicule avec notamment tout un dispositif d'alerte pour les plus fragiles. On a toute une cellule qui se met en place, un fichier aussi de personnes fragiles que nous contactons régulièrement.

"À Niort, nous avons un fichier de 1 700 personnes fragiles, qui ont plus de 80 ans, ce qui nous permet d'avoir un contact régulier et de prévenir les familles en cas de non-réponse ou d'intervenir par nous-mêmes si besoin." Jérôme Baloge, maire de Niort à franceinfo

Concernant les plus jeunes, on adapte les classes, il y a des climatisations pour les dortoirs des maternelles ou de centres de loisirs, des ventilateurs aussi pour les classes et les écoles qui le demandent.

Parmi les mesures spectaculaires : le fait que les enfants puissent rester chez eux aujourd'hui, y compris les collégiens, même si l'accueil est assuré dans les établissements scolaires. Comment est-ce que ça s'est passé dans votre commune ?

Effectivement, la préfecture de région, déclinée par la préfecture des Deux-Sèvres, permet que les enfants n'aillent pas à l'école. C'est un choix réservé aux parents. Les écoles permettent cet accueil aussi parce que parfois les écoles peuvent être un lieu plus frais que l'habitation des parents et puis beaucoup de parents travaillent.

Tout ça s'est décidé un peu à la dernière minute, comment vous êtes-vous organisé avec les enseignants notamment ?

Depuis le Covid on a l'habitude de s'organiser dans des temps rapides. Les questions caniculaires sont quand même répétitives depuis 2009 donc avec les enseignants on a l'habitude, la différence c'est que c'est plutôt en juillet et août. Là, la question de l'enseignement se pose de façon plus prégnante cette année mais les choses se sont bien passées. On a le matériel qu'il faut pour répondre. Les parents sont rapidement informés par les enseignants et le personnel périscolaire de la ville.

Les Deux-Sèvres se trouvent en Nouvelle-Aquitaine. La préfecture vient de décider que les rassemblements en extérieur étaient interdits dès cet après-midi. Pas de rassemblements autorisés non plus dans les salles sans climatisation, qu'allez-vous interdire vous précisément ?

On n'a pas grand chose à interdire de plus. On appelle à la prudence. C'est la préfecture de région qui pose cette interdiction pour toute la Nouvelle Aquitiane pour tous les événements jusqu'à 21 heures samedi soir. De notre côté, nous proposons des ouvertures de piscines avec des horaires étendues : dès 7 heures ce vendredi matin et jusqu'à 20 heures. On s'adapte aussi concernant les activités périscolaires avec des jeux calmes. On a aussi toute une cartographie des points d'eau et des îlots de fraîcheur que l'on met à disposition, ainsi qu'un certain nombre de consignes d'hydratation. Enfin, nous avons toute une équipe mobile de veille sociale, à la fois pour les personnes fragiles mais aussi pour les personnes sans domicile également très concernées par ces pics de chaleur.