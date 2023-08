Météo : une "hausse des températures" attendue dans le Nord et un "pic de chaleur" annoncé dans le Sud en milieu de semaine prochaine, selon une prévisionniste

Les fortes chaleurs vont faire leur retour dans le sud de l'Hexagone entre mardi et jeudi, avec des pointes autour de 38°C, tandis que la partie nord va retrouver des normales de saison. Des orages sont prévus pour jeudi.

Les fortes températures vont faire leur retour en France. Après une semaine marquée par des températures plus fraîches, notamment dans la partie nord de la France, le mercure va grimper "vertigineusement" à partir de mardi, prévient Météo-France dans son bulletin météo du vendredi 4 août. Les températures pourraient atteindre 38°C localement dans le Sud-Ouest et autour de la vallée du Rhône.

Interrogée par franceinfo, Claire Chanal, prévisionniste à Météo-France, explique que le pic de chaleur ne durera pas, puisque des orages traverseront la France à partir de jeudi.

Franceinfo : A quoi faut-il s'attendre dans les prochains jours ?

Claire Chanal : Une masse d'air chaud qui vient du Portugal et de l'Espagne va remonter. Les températures vont grimper à partir de mardi et mercredi, surtout dans le Sud-Ouest puis dans la vallée du Rhône et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur mais jusqu'au Var, pas plus loin. On atteindra les 30°C mardi, puis 35°C mercredi, voire davantage localement, mais on n'aura pas 40°C.

"On prévoit des maximales à 36-37°C du côté de Carcassonne, Albi, Montauban mercredi, puis 36-37, voire 38°C, jeudi dans la vallée du Rhône autour d'Avignon, Orange, Montélimar." Claire Chanal, prévisionniste à Météo-France à franceinfo

Et pour le nord du pays ?

Cela va se réchauffer et les températures vont augmenter entre mercredi et jeudi. On va être sur des températures autour des 25-28°C mais on n'attend pas de fortes chaleurs sur la moitié nord. On va retrouver des normales de saison, autour des 26-27°C à Paris.

Les fortes chaleurs dans le Sud vont-elles durer ?

Non, cela ne va pas être durable et la chaleur ne va pas s'installer. Un pic de chaleur de deux jours se profile, pas une canicule, même si les températures vont rester autour des 30°C dans le Sud. Cela correspond aux normales de saison, par exemple 29°C à Toulouse. Dès jeudi, des orages vont traverser le pays, d'Ouest en Est. On ne se dirige pas vers des orages extrêmes mais c'est difficile d'avoir une visibilité quatre jours avant. On peut quand même avoir des orages violents causant des dégâts.

Ces variations de températures sont-elles habituelles pour la saison ?

On sort d'une semaine fraîche, les températures vont augmenter de 5-6 degrés donc ça va être bizarre mais il n'y a rien d'anormal ni d'exceptionnel. On passe d'un enchaînement de perturbations et d'une masse d'air océanique à un temps plus sec avec des remontées d'air chaud.

"Il y a des variations de températures toutes les saisons, c'est plutôt habituel. En automne et au printemps, les différentiels de températures sont encore plus marqués." Claire Chanal, prévisionniste à Météo-France à franceinfo

Les températures pourraient de nouveau chuter à partir de vendredi et être en dessous des normales de saison dans le nord du pays.