Météo : l’Europe en surchauffe, la canicule touche plusieurs pays

Depuis plusieurs jours, la canicule étouffe l’Europe centrale et méridionale, de l’Italie à la Roumanie, où le mercure dépasse souvent les 40 degrés.

40 degrés affichés par les thermomètres à midi, des chaussées qui fondent, des ventilateurs et brumisateurs qui tournent à plein régime... À Rome (Italie), les touristes et les habitants étouffent sous une nouvelle vague de chaleur. Une situation qui s’étend dans la quasi-totalité de l’Europe centrale et méridionale. Dans les rues grecques, les gens sont trempés de sueur, certains ont décidé de rejoindre les zones côtières afin de trouver un peu de fraîcheur.

Des feux de forêt à l’est du continent

À la frontière avec l’Albanie, les pompiers tentent de contenir les incendies de forêt qui font rage depuis jeudi. Même chose en Bulgarie où des villages ont été dévastés par les flammes. 15 000 hectares de forêt seraient d’ores et déjà partis en fumée. L’Europe est le continent qui se réchauffe le plus rapidement sur Terre, avec des températures qui augmentent environ deux fois plus vite que la moyenne mondiale. En cause, le réchauffement des océans qui peinent à absorber les conséquences de l’activité humaine.