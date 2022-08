Météo France lève la vigilance orange "canicule" dans dix-sept départements, neuf autres restent concernés

Petit à petit, la vague de chaleur se réduit. Météo France ne place plus que neuf départements du sud-est en vigilance orange "canicule" vendredi 5 août, dans son bulletin de 6 heures. "L'épisode caniculaire se poursuit encore plusieurs jours de la vallée du Rhône au pourtour méditerranéen", prédit Météo France. L'institut place également cinq départements en vigilance orange "orage" et alerte d'une situation active "sur le Centre-Est vendredi après-midi et soirée".

Dans le détail, la Loire et la Haute-Loire ne sont plus en vigilance orange "canicule", mais sont placées en alerte aux orages, de même que l'Ardèche, la Drôme et l'Isère. Ces trois départements restent en alerte "canicule", comme l'Ain, le Gard, le Rhône, la Savoie, la Haute-Savoie et le Vaucluse. Quinze départements qui étaient en vigilance orange "canicule" depuis mardi après-midi ne sont plus concernés : la Corrèze, la Côte-d'Or, le Doubs, la Haute-Garonne, le Jura, le Lot, le Lot-et-Garonne, le Puy-de-Dôme, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, le Tarn, le Tarn-et-Garonne et le Territoire de Belfort.