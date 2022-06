Météo : 21 départements sont désormais placés en vigilance orange pour des risques d'orages et de canicule

En tout, 10 départements de l'Ouest sont concernés par la vigilance orages et 11 départements du centre-est pour la canicule.

Les températures baissent progressivement. Même si, dans la nuit de dimanche 19 à lundi 20 juin, le thermomètre a encore dépassé les 24 degrés dans le centre-est de l'Hexagone. Lundi à 6 heures, Météo France ne place plus que 21 départements en vigilance orange pour des risques d'orages et de canicule, contre 52 la veille.

Du côté de la vigilance canicule, les températures devraient toujours avoisiner les 35 degrés dans la journée de lundi dans 11 départements (Jura, Saône-et-Loire, Allier, Puy-de-Dôme, Cantal, Haute-Loire, Loire, Rhône, Ain, Isère, Drôme).

Côté orages, 10 départements sont placés sous pavillon orange : la Gironde, la Charente, la Haute-Vienne, la Creuse, la Dordogne, le Lot et le Lot-et-Garonne, Gers. Dans son bulletin, le prévisionniste précise que les "derniers orages forts de la nuit se sont atténués sur la Lorraine et ne nécessitent plus un suivi en vigilance orange". En revanche, sur cet épisode orageux, des pluies très intenses ont été relevées, avec notamment 47mm en une heure dont 30mm en moins de 15 minutes à Vierzon (Cher), 28mm en moins d'une heure à Lamotte-Beuvron (Loir-et-Cher), 60mm en 30 minutes, dont 40mm en 15 minutes, à Lorris (Loiret).

Dans l'ouest du pays, les températures poursuivront leur baisse toute la journée, précise encore Météo France.