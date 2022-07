Météo : 12 départements du sud-est placés en vigilance orange canicule

La chaleur ne concerne plus que le quart sud-est du pays. Météo France a placé 12 départements de la région en vigilance orange en raison de la canicule, selon son bulletin de 6 heures du jeudi 21 juillet. "Du Lyonnais aux Alpes du nord et à la vallée du Rhône au nord de Valence, les maximales, en baisse temporaire, atteignent 31° C à 35° C", explique l'institut.

Dans le détail, les départements concernés sont les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, l'Ardèche, les Bouches-du-Rhône, la Drôme, le Gard, l'Isère, le Rhône, la Savoie, la Haute-Savoie et le Vaucluse. Le Bas-Rhin et le Haut-Rhin ne sont plus en vigilance orange.

Cette situation perdurera encore "plusieurs jours" explique Météo France, "en particulier sur les zones situées au sud d'une ligne Aubenas (07) - Montélimar (26) , où les maximales restent largement au dessus des 35° C". "Plus au nord, sur les départements en vigilance canicule, les maximales sont plus fluctuantes d'un jour à l'autre, mais des pics de chaleur à 36/38°C y sont encore possibles, notamment vendredi et dimanche", conclue le bulletin.