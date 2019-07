Les Londoniens aussi s'apprêtent à vivre le jour le plus chaud

Les plages du sud de l'Angleterre sont prises d'assaut par les touristes et les Britanniques. Plus au nord, à Londres, les piscines elles aussi sont bondées. "On n'est pas habitué à ce niveau de température à Londres, on n'a jamais eu 39°C, c'est trop chaud", déplore une jeune fille assise dans un parc. Le record historique de température pourrait être dépassé jeudi 25 juillet. "Quand il fait très chaud comme ça, on ne sait pas où aller", indique une Britannique.

Des métros non climatisés

Dans le métro, les usagers vivent un enfer, car les rames sont dépourvues de climatisation pour la plupart. "La canicule est une urgence pour la santé publique au Royaume-Uni. L’année dernière, on a déjà eu trois courtes périodes pendant l'été et 863 personnes sont décédées (...) il est important que tout le monde comprenne que c'est dangereux", préconise le chercheur Bob Ward. Les Britanniques devront donc se préparer à ces épisodes de canicule de plus en plus fréquents.

