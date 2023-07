Le monde doit se préparer à des vagues de chaleur "plus intenses", prévient l'ONU

Les Nations unies invitent chaque personne à élaborer ses propres "plans de lutte" pour affronter les températures extrêmes.

L'hémisphère nord suffoque et la situation n'est pas près de s'améliorer. L'Organisation des Nations Unies (ONU) a appelé le monde à se préparer à des vagues de chaleur plus intenses, mardi 18 juillet lors d'une conférence de presse à Genève. John Nairn, expert auprès de l'Organisation météorologique mondiale (OMM), liée à l'ONU, a déclaré que les températures extrêmes continueraient de "s'intensifier" à l'avenir.

Selon les observations de l'OMM, le nombre de vagues de chaleur simultanées dans l'hémisphère nord "a été multiplié par six depuis les années 1980". "Cette tendance ne montre aucun signe de diminution", a ajouté John Nairn. L'expert a invité tous les citoyens à "se doter de plans de lutte contre les chaleurs extrêmes" et "à arrêter les combustibles à base de carbone". Le réchauffement climatique augmente la durée, l'intensité et aussi la portée géographique des vagues de chaleur, affirment les scientifiques.

Alors que les thermomètres s'affolent et dépassent, en Europe, les 40°C, l'OMM a appelé la communauté internationale à ne pas se focaliser uniquement sur ces températures extrêmes. Celles-ci ne retombent pas la nuit et cela présente "le plus grand risque pour la santé, en particulier pour les populations vulnérables" a appuyé John Nairn. L'OMM a par ailleurs annoncé travailler à une terminologie et à une catégorisation de l'intensité des vagues de chaleur dans le monde entier.