"La chaleur n'est pas l'amie de la performance" : une coach sportive analyse la canicule pendant les JO de Paris

Météo France a placé 41 départements en vigilance orange canicule lundi et il fait de plus en plus chaud à Paris. Une difficulté supplémentaire pour les athlètes aux JO, même si pour certaines disciplines la "chaleur est une alliée", d'après la coach sportive Alexia Cornu.

Après la pluie pendant la cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024, place à la chaleur pendant les épreuves. Météo France a placé 41 départements en vigilance orange canicule, lundi 29 juillet. Paris et l'Île-de-France seront placées en vigilance jaune pour la canicule et les orages le lendemain. "Les 35°C seront atteints mardi et la nuit de mardi à mercredi sera très chaude, avec des températures minimales autour de 22°C, d'où un passage en vigilance jaune pour pic de chaleur", explique Météo-France. En soirée, le thermomètre ne redescendra qu'à 34°C avec un risque d'orages.

Mardi 30 juillet après-midi, de nombreuses épreuves en plein des JO seront particulièrement exposées à la chaleur comme les demi-finales de rugby à 7 femmes au Stade de France, à Saint-Denis, les éliminatoires de hockey sur gazon à Colombes dans les Hauts-de-Seine, les tours préliminaires de volley-ball de plage sous la Tour Eiffel ainsi que de basket 3x3 ou les qualifications en BMX freestyle sur la place de la Concorde. Alors faut-il s'inquiéter pour les athlètes ? Pas forcément pour toutes et tous, d'après la coach sportive Alexia Cornu.

Activités explosives et courtes

En général, "la chaleur n’est pas l'amie de la performance, en particulier pour les activités d'endurance, car le corps doit travailler deux fois plus pour maintenir une température normale, détaille Alexia Cornu. La fréquence cardiaque augmente de 10 à 15 battements par minute, la transpiration augmente également et cela fait peser des risques de crampes, d’épuisement, voire des problèmes cognitifs comme de la désorientation."

L'idéal, pour toutes les disciplines, serait que les températures se radoucissent autour de 25°C. Une météo tempérée correspond à des conditions idéales, "à la fois pour les activités explosives comme l’athlétisme, mais aussi pour les activités d’endurance, comme le triathlon, le tennis ou les courses de fond". Pour autant, certains athlètes devraient pouvoir quand même tirer leur épingle du jeu, même sous une canicule, car pour les activités explosives et très courtes, "la chaleur est une alliée", d'après la coach.

À l'inverse, selon Alexia Cornu, "la fraîcheur ou le froid sont plus propices aux activités d’endurance, car ainsi, le corps n’est pas en surchauffe. Mais cela demande des échauffements plus longs, car les muscles et les articulations sont raides. Cela implique de se lever plus tôt et cela peut accroître la fatigue."

"Courir un marathon sous un orage, c’est terrible !" Alexia Cornu, coach sportive franceinfo

L’humidité est quant à elle l’ennemie de tout sportif de haut niveau, quel que soit son type d’activité, "car la transpiration ne peut pas s’évaporer correctement, elle perd son rôle de refroidissement et le corps se transforme en cocotte-minute", explique la coach sportive. Elle avait posé problème lors des derniers Jeux olympiques de Tokyo en 2021, considérés comme les plus chauds jamais enregistrés, durant lesquels les températures dépassaient régulièrement 30°C avec une humidité de 80%. À cause de cette humidité très importante, de nombreux athlètes s’aspergeaient d’eau pour faire redescendre leur température et beaucoup ont aussi abandonné.