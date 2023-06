Jusqu'à 35 000 morts liées aux chaleurs estivales en France depuis 2014, selon l'agence de santé publique

Il est impossible de faire systématiquement un lien entre ces décès et le réchauffement climatique, mais l'augmentation du nombre de périodes de très forte chaleur contribue indéniablement à cette mortalité.

Plusieurs dizaines de milliers de morts. Depuis 2014, entre 30 000 et 35 000 personnes sont décédées l'été en France à cause des effets de la chaleur, a annoncé, vendredi 23 juin, Santé publique France (SPF).

L'étude publiée par l'agence de santé publique estime par ailleurs "qu'une part importante [des décès], soit un tiers, concerne des personnes de moins de 75 ans". Elle est l'une des premières à évaluer les liens entre chaleur et mortalité dans le pays lors des dernières années, dans un contexte marqué par les effets probables du réchauffement climatique.

Les dernières années ont en effet été marquées par une augmentation du nombre de canicules, périodes de très forte chaleur, notamment en 2019 et 2022. S'il est impossible de faire systématiquement un lien entre chacune de ces vagues de chaleur et le réchauffement climatique, celui-ci contribue indéniablement à accroître leur fréquence.

Les périodes de fortes chaleurs, hors canicule, également à risque

SPF avait déjà donné des chiffres témoignant d'une forte surmortalité pendant ces épisodes de canicule. Elle avait ainsi enregistré près de 3 000 décès excédentaires l'été dernier lors des trois canicules. Mais son dernier travail va plus loin en évaluant la mortalité liée à l'ensemble des périodes de chaleur estivale et non plus seulement les pics intenses des canicules.

L'agence estime qu'entre 29 612 et 34 975 décès sont attribuables entre 2014 et 2022 à la chaleur estivale, soit trois fois plus que les morts liées aux seules canicules. Pour parvenir à ces estimations, les chercheurs ont utilisé des modélisations, qui prennent non seulement en compte l'évolution des températures et celle de la mortalité, mais tentent aussi de distinguer le rôle de la chaleur d'autres facteurs comme notamment la pandémie de Covid-19.