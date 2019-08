Isère : la piste du glacier des Deux Alpes ferme aux skieurs pour le mois d'août faute de neige, une première

Les canicules de juin et juillet ont fait fondre la neige sur cette piste des Alpes du nord, qui culmine à 3 600 mètres d'altitude.

La piste du glacier des Deux Alpes (Isère), est fermée aux skieurs, ce qui n'était jamais arrivé durant le mois d'août, a appris France Bleu Isère dimanche 11 août. Le domaine skiable n'est plus ouvert depuis le 7 août dernier. Le glacier, qui culmine à 3 600 mètres d'altitude, n'a plus suffisamment de neige pour faire fonctionner la station. Il est d'habitude ouvert jusqu'à la fin du mois d'août, mais la canicule a fait fondre la neige plus rapidement cet été.

"Ce n'est jamais arrivé qu'on ferme tout le mois d’août", a confié à France Bleu Isère le directeur de la sécurité des pistes aux Deux Alpes, Thierry Hugues : "On avait deux mètres de neige tassée sur le glacier, ce qui correspond à la hauteur moyenne des dix dernières années. Mais on a subi les deux pics de canicule de juin et juillet, donc la fonte s'est accélérée par rapport aux dernières années."

La station des Deux Alpes n'aura compté que 55 jours d'ouverture cet été, au lieu des 80 espérés. Dans les années à venir, il sera "de plus en plus difficile de faire du ski en août", reconnaît le directeur de la sécurité des pistes.