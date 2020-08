Le plan d'eau du Val Joyeux à Château-la-Vallière (Indre-et-Loire) est fermé jusqu'à nouvel ordre. Des milliers de poissons morts ont été découverts sur les berges samedi matin.

La pêche est interdite depuis samedi 15 août au matin sur le lac du Val Joyeux à Château-la-Vallière (Indre-et-Loire), dans le nord Touraine, alors que des milliers de poissons morts ont été retrouvés sur les berges par des pêcheurs, rapporte samedi France Bleu Touraine.

Cette surmortalité est a priori liée aux fortes chaleurs de ces derniers jours, à la sécheresse et à l'orage qui s'est abattu sur la commune jeudi. La municipalité a pris aussitôt un arrêté interdisant la pêche sur ce lac de 35 hectares. Le plan d'eau est donc fermé jusqu'à nouvel ordre, comme il l'avait été à la suite d'une noyade accidentelle le 27 juillet dernier.

Des prélèvements de poissons vivants effectués lundi

Gérard Merchier, premier adjoint de la commune de Château-la-Vallière, explique ce qu'il a vu samedi matin au micro de France Bleu Touraine : "Cela allait de la perche au gardon en passant par le silure, le brochet. Sur le bord de la plage, à un endroit, on avait des poissons morts sur plus d'un mètre de large. Nous avons demandé aux pompiers de nous venir en aide avec une motopompe qui pompe l'eau et qui arrose ensuite l'étang pour amener de l'oxygène dans l'eau et ainsi sauver les poissons encore vivants. Il y aussi des bénévoles qui sont venus avec des bateaux à moteur, faire des ronds dans l'eau pour apporter de l'oxygène".

Des prélèvements de poissons vivants seront effectués lundi pour des analyses bactériologiques.