VIDEO. Horaires aménagés, tenues adaptées... Comment les entreprises se préparent à la vague de chaleur

A Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis, des ouvriers doivent creuser des tranchées et poser des canalisations toute la journée. Un travail qui devient encore plus difficile quand le soleil tape de plus en plus fort. En effet, leurs tenues de sécurité ne sont pas adoptées. Avec la canicule qui est annoncée pour la semaine prochaine, certains ouvriers appréhendent.

Aménager les horaires de travail

Pour rendre leur travail plus supportable, à partir de la semaine prochaine, leur patron pourrait modifier leurs horaires : au lieu de commencer à 8 heures, ce sera 7 heures ou 7h30. "Avec les astuces de démarrer plus tôt, de faire des pauses plus courtes à midi, les ouvriers peuvent rentrer chez eux plus tôt, vers 14h30. Ils ne subissent donc pas la grosse chaleur de l'après-midi", explique Francis Dubrac, chef d'entreprise BTP. Mais ce n'est pas obligatoire d'aménager les horaires des employés. En cas de forte chaleur, la loi n'est pas très explicite concernant les devoirs des employeurs.

