États-Unis : vague de chaleur dans l'Ouest

Sur les routes de la Vallée de la mort, en Californie (États-Unis), la chaleur est accablante, samedi 19 juin. Le goudron brûle à cause des 53 degrés affichés au thermomètre. L'Ouest des États-Unis fait en effet actuellement face à une vague de chaleur inédite. Résultat, rares sont les touristes qui osent s'aventurer à l'extérieur. "On a une tonne d'eau", explique une vacancière, qui sort rapidement de sa voiture afin de prendre une photo, avant de s'y engouffrer à nouveau. D'autres ignorent les consignes de sécurité, et prennent le risque de s'exposer. "On est encore là une petite semaine, alors on veut ramener un bon coup de soleil", s'amuse l'un d'eux.

Une trentaine d'incendies déjà déclarées

La situation est particulièrement critique en Arizona (États-Unis), où les températures dépassent les normales de saison de 11 degrés. À cause de la sécheresse, les réserves d'eau sont au plus bas. En seulement quelques jours, une trentaine d'incendies se sont déclarés. Les autorités tentent de maîtriser le feu avant qu'il ne gagne les habitations. La situation devrait s'améliorer dès dimanche 20 juin, dans la soirée.