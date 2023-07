États-Unis : des records de températures pourraient être battus au niveau mondial

Une vague de chaleur, jugée extrêmement dangereuse, s’est abattue sur les États-Unis, dimanche 16 juillet. C’est le cas par exemple en Arizona où cela fait 16 jours que le thermomètre dépasse 43°C en moyenne.

Ce jour-là, à Las Vegas, la température pourrait atteindre 47°C. Les météorologistes recommandent aux touristes et habitants de sortir le moins possible à l’extérieur entre 9h et 18h. "On va vite retourner dans les galeries des hôtels climatisés. Marcher dans la rue, surtout dans l’après-midi, c’est le pire, il ne faut même pas songer à se balader sur le boulevard central de Las Vegas", rapporte un touriste. À la frontière entre la Californie et le Nevada, c’est le record de chaleur absolu sur notre planète qui pourrait être battu. La vallée de la mort pourrait atteindre les 54°C, battant les extrêmes enregistrés en 2020 et 2021.



Des villes encore habitables ?

Le dôme de chaleur qui s’est abattu sur les États-Unis place près d’un tiers des Américains sous alerte canicule, tout comme les animaux de compagnie. Les réparateurs d’air conditionné sont un véritable service d’urgence. Beaucoup de villes ont mis en place des refuges climatisés et des fontaines à eau pour les habitants, notamment les enfants. Médecins et experts se demandent si des villes comme Phoenix seront encore habitables dans les prochaines décennies.