Environnement : les chiffres du GIEC sur une crise climatique qui s’aggrave

Le constat qui suivait le rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec), publié au mois d’août, était alarmant. « Le groupe d’experts explique qu’entre 2011 et 2020, la température globale de la surface de la terre a augmenté de 1,09°C. Le niveau de la mer est monté de 20 centimètres entre 1901 et 2018, c’est plus que lors de n’importe quel siècle depuis 3 000 ans », explique Nicolas Carvalho, journaliste à France Télévisions.



Un rapport alarmant du GIEC sur la santé de notre planète

Le Giec alerte aussi sur la fonte des glaciers et la concentration du CO2 dans l’air. « Cet été, il y a eu des records de chaleurs et des incendies à travers le monde », ajoute le journaliste de France Télévisions. Dans son sixième rapport, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat écrivait que « les preuves qui montrent du changement dans des extrêmes comme les vagues de chaleur, les fortes précipitations, les sécheresses et les cyclones ont été renforcées ».