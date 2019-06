"En scooter, j’ai l’impression d’être devant un sèche-cheveux géant" : pourquoi fera-t-il 39° C en Corse cet après-midi ?

En Corse, les températures culminent à 39° C degrés, soit quasiment dix degrés au-dessus des moyennes saisonnières. Les responsables ? Le sirocco du Sahara et l’effet de foehn.

Gros coup de chaud à Ajaccio aujourd'hui, où il va faire jusqu'à 39° C soit 13° C au-dessus des "normales". "Il fait très chaud, témoigne Pierre, habitant d'Ajaccio et gérant d’une micro-crèche. Je suis en scooter en manches courtes et j'ai l'impression d'être devant un sèche-cheveux géant : il fait 27° C et il y a des endroits où il fait très très chaud quand je passe en moto alors que le soleil n'est pas encore sorti !"

En cause, le sirocco du désert et l’effet de foehn

La Corse connaît en effet un épisode de chaleur particulièrement aigu depuis quelques jours : vendredi matin, des pics à 35° C étaient constatés à l’est d’Ajaccio, et les températures devraient grimper encore dans la journée, pour atteindre probablement 40° C. Quoique brutal, ce pic de chaleur sera de courte durée : dès samedi, avec le comblement de la dépression sur les Baléares, les températures retrouveront un niveau plus habituel de 30° C. C'est le sirocco du désert et l'effet de foehn, phénomène météorologique provoqué par la rencontre entre de l'air chaud remontant du Maroc et la chaîne des Pyrénées, qui font grimper les températures. Ainsi, quand le vent glisse au-dessus d’une montagne, il perd son humidité alors qu’il gagne son sommet, et se réchauffe en descendant sur le versant opposé.

De la poussière du Sahara dans l’air

La qualité de l'air sera par ailleurs "mauvaise" sur l’île de Beauté, d'après Qualitair, avec du sable du Sahara dans l'air. Aussi, le maire préfère que les enfants restent vendredi à l'abri à la maison et a pris un arrêté dans ce sens. Les écoles maternelles et primaires, privées et publiques, n'ouvriront pas en raison "des alertes de Météo-France pour vigilance chaleur et vent" et de la pollution de l'air aux particules fines.

Pierre n'est pas concerné par l'arrêté mais a pourtant décidé de fermer sa crèche : "C'est calqué sur l'arrêté de la mairie qui est sorti hier, on ne savait pas trop, on n'avait pas trop d'infos mais on n'a pas pris de risque." La pollution aux poussières sahariennes, d'origine naturelle, peut être néfaste lorsqu'elle est respirée, notamment pour les personnes sensibles. Si elle est récurrente, elle survient toutefois habituellement plus tôt, en général au mois d'avril.