DIRECT. Météo : vigilance orange canicule pour 21 départements de l'Est, de nombreuses averses orageuses en prévision

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #METEO

: Un millier de foyers sont privés d'électricité ce matin dans le Loiret après les orages et coups de vent qui ont touché cette région, nous apprend France Bleu. Une quarantaine de techniciens d'Enedis sont mobilisés sur le terrain pour effectuer les réparations.

: Voici le point sur l'actualité à 9 heures :



• La canicule s'éternise. Vingt-et-un départements de l'est de la France ont été maintenus en vigilance orange à la canicule par Météo France, ce matin. Le prévisionniste a toutefois levé les alertes aux orages.



Une "remontada" express et l'espoir d'un historique sacre européen en trois matchs : le PSG, vainqueur à l'arraché 2-1 de l'Atalanta Bergame hier soir à Lisbonne, s'est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions.



• Emmanuel Macron a appelé la Grèce et la Turquie à se concerter davantage pour apaiser les tensions en Méditerranée orientale, où il a annoncé un renforcement de la présence militaire française, selon l'Elysée.



• Face aux appels à rendre le masque obligatoire partout, le ministre de la Santé Olivier Véran, faisant "confiance aux élus locaux et aux préfets", a estimé hier soir sur France 2 qu'"il n'y a pas nécessairement besoin d'obligation pour qu'on puisse se protéger".

: Trois maisons ont été détruites cette nuit en Haute-Vienne par des incendies déclenchés par la foudre alors que de violents orages ont frappé le Limousin, rapporte France Bleu. Plus d'informations dans notre article.

: Le temps restera instable aujourd'hui avec des averses orageuses mais des températures en baisse, selon les prévisions de Météo France. L'alerte rouge à la canicule a été levée, mais 21 départements restent en vigilance orange sur une grande partie nord-est du pays. Soixante départements sont par ailleurs en vigilance jaune orages.



Voici les prévisions du matin :









Et celles de l'après-midi :







: Terminons notre revue de presse avec la une de La Voix du Nord, qui revient sur les conséquences des fortes chaleurs sur le système hospitalier. Lundi, les urgences de Valenciennes ont ainsi enregistré une hausse d'admissions de plus de 30% par rapport à l'année passée.





: Météo France a donc maintenu sa vigilance orange à la canicule pour 21 départements de l'Est. Dans son bulletin, le prévisionniste indique toutefois que cet épisode étouffant "prendra fin vendredi sur toutes les régions". "Cette vague de chaleur devrait se situer parmi les cinq plus sévères connues par la France ces dernières décennies, toutefois derrière les canicules historiques de 2003 et 2006", prévient encore Météo France.

