Direct Vague de chaleur : 11 départements d'Ile-de-France et du Centre placés en alerte orange aux orages, 45 départements maintenus en alerte à la canicule

Météo-France alerte, mardi 30 juillet, sur des "risques d'orages fortement pluvieux" dans la soirée et la nuit "du Centre à l'Ile-de-France". L'institut a placé onze départements en vigilance orange aux orages. Il s'agit du Loir-et-Cher, du Loiret, de l'Eure-et-Loir, de la Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne, du Val-d'Oise, du Val-de-Marne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et de Paris, lieux d'accueil des épreuves des Jeux olympiques. "Sur les départements placés en vigilance orange, il existe un risque significatif d'orages forts avec d'intenses précipitations, de la grêle et des rafales de vent", explique Météo-France sur X. Par ailleurs, 45 départements d'une large moitié sud du pays sont maintenus en vigilance orange à la canicule.

Une journée de fortes chaleurs. La vague de chaleur persiste mardi sur toute la France et gagne la région parisienne, où la température va peser sur les athlètes et les spectateurs des JO. Dans son bulletin, Météo-France a placé 45 départements d'une grande moitié sud du pays en vigilance orange canicule et table sur des "fortes chaleurs" de 35 à 36°C "sur une grande partie du pays".

De possibles conséquences sur les Jeux. L'essentiel des tribunes temporaires ne sont pas ombragées et certaines épreuves organisées mardi après-midi seront particulièrement exposées à la chaleur (demi-finales féminines de rugby à 7, éliminatoires de hockey sur gazon, tours préliminaires de beach-volley et basket 3x3, qualifications en BMX freestyle...). Les athlètes "ont l'habitude", a souligné sur BFMTV le ministre délégué à la Santé, Frédéric Valletoux, en invitant les spectateurs à bien s'hydrater.

Les organisateurs "préparés". "On aura tout, cette semaine : des températures élevées, quelques orages... On se prépare pour tout ça", a déclaré Lambis Konstantidinis, directeur du centre de commandement du comité d'organisation des JO. La situation est réévaluée quotidiennement, et en temps réel, tant pour "la température" que pour "l'humidité".