DIRECT. Météo : la vallée du Rhône toujours en vigilance orange canicule, 19 départements des Hauts-de-France au Bassin parisien en vigilance orages

Ce qu'il faut savoir

Un pic de chaleur arrive en France. Vendredi 31 juillet, à six heures, Météo France a placé 13 départements, de la Côte-d'Or à la Drôme, en vigilance orange canicule. Des températures pouvant aller jusqu'à 40 degrés sont attendues dans la journée. Et après la chaleur, les orages : 19 départements du Nord au Cher sont également placés en vigilance orange pour un risque d'orages violents dans l'après-midi et la soirée.

La carte des températures, vendredi 31 juillet, par Météo France. (METEO FRANCE)

Des températures très élevées jusqu'à samedi. Ce vendredi les températures atteindront leur apogée sur les 13 départements placés en vigilance orange avec des maximales proches de 40 degrés. La nuit suivante, de vendredi à samedi, sera encore chaude, voire très chaude. Samedi et dimanche, la chaleur deviendra progressivement moins intense par l'ouest et le nord-ouest.

Des orages en fin de journée. Après une journée très chaude, une dégradation orageuse va se mettre en place dans l'après-midi en particulier sur l'Est du Centre, l'Ouest Bourgogne, l'Ile de France et les Hauts de France. Ces orages seront localement violents avec une très forte activité électrique, des rafales de vent de 100 km/h parfois plus, et plus ponctuellement des fortes pluies (5 à 30 mm en moins d'une heure) et de la grêle.

Un risque d'incendie. Dans ce contexte de très fortes chaleurs, la Direction Générale de la Sécurité Civile recommande une grande prudence pour les journées des vendredi 31 juillet et samedi 1er août, en raison d'un fort danger d'incendies.