DIRECT. Météo : cinq départements en vigilance orange "canicule", la vague de chaleur va gagner de l'ampleur

: Qui dit sécheresse dit appauvrissement des nappes phréatiques, au point que certaines collectivités viennent à manquer d'eau potable pour les riverains et le bétail. Certaines communes sont obligées de se faire livrer de l'eau par camion-citerne, comme en Haute-Saône.

: Bonjour ! Selon nos cartes météo, les températures devraient rester en-dessous des 30°C sur la moitié nord. Profitez-en, car ça ne va pas durer : les prévisions dévoilées par Météo France dimanche anticipent une hausse du mercure demain.

: Bonjour Luc, la canicule doit-elle atteindre le nord du pays ou rester cantonnée au sud cette fois-ci ? Merci à vous !

: Jetons un coup d'œil aux unes de la presse du jour. Un certain nombre s'inquiète de la sécheresse qui frappe tout l'Hexagone : La Dépêche du Midi parle d'"état d'urgence", La Voix du Nord s'inquiète pour ses voies navigables et Le Parisien réfléchit aux astuces pour consommer moins d'eau.













: Le soleil continue de briller sur une grande partie de l'Hexagone, avec quelques nuages au nord-ouest et au nord-est. Le mercure frôlera les 30°C sur la majorité de la moitié nord cet après-midi avec 28 au Mans, 28 à Metz et 29 à Auxerre. Il tutoiera les 32°C à Bordeaux et même les 38°C à Montpellier. Retrouvez toutes nos prévisions météo par ici.



Voici la carte pour ce matin :







Et pour cet après-midi :





Et on commence en récapitulant l'actualité de la soirée :



• Le président américain Joe Biden a annoncé la mort d'Ayman Al-Zawahiri, le chef d'Al-Qaïda, lors d'une "opération antiterroriste" menée ce week-end par les Etats-Unis à Kaboul. Le décès du successeur d'Oussama Ben Laden "va permettre aux familles de victimes du 11-Septembre" de tourner la page, s'est félicité le président américain.



• Tout l'Hexagone est désormais concerné par des mesures de vigilance en raison de la sécheresse, alors qu'un nouvel épisode de canicule a débuté hier. Cinq départements (l'Ardèche, la Drôme, le Gard, le Vaucluse et les Pyrénées-Orientales) sont toujours en vigilance orange.



• Députés et sénateurs sont parvenus à un accord sur le premier volet de mesures en faveur du pouvoir d'achat. Il doit encore être voté mercredi par le Parlement.