DIRECT. Canicule : des nouveaux records de chaleur en perspective

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #CANICULE

: Cette deuxième vague de fortes chaleurs fait la une de la presse ce matin. Mais L'Humanité s'inquiète surtout de la sécheresse et du réchauffement climatique qui fragilise les écosystèmes.







: Paradoxalement, les villes près de la Méditerranée vont être relativement protégées, grâce au vent. Il fera 35 °C à Marseille, 33 °C à Bastia et à Toulon, 32 °C à Ajaccio, 31 °C à Nice.

: Et même en Bretagne, le mercure va grimper. Les températures vont aussi dépasser les 30 °C avec 33°C à Brest ou 39 °C à Rennes. Ou encore 32 °C à Cherbourg en Normandie voisine.

: Météo France prévoit des températures qui dépasseront les 40 °C dans plusieurs villes aujourd'hui. Il fera 42 °C à Agen, 41 °C à Limoges, à Montauban et Auch, 40 °C au Mans, à Nantes, Tours, Bourges, Clermont-Ferrand, Cognac, Bordeaux et Toulouse.

: Bonjour @sonoga75, détrompez-vous. En région parisienne, la préfecture a mis en place la circulation différenciée dans le périmètre délimité par l'A86, en raison de l'épisode de pollution provoqué par la vague de chaleur. Et à Paris, la municipalité a instauré la gratuité du stationnement résidentiel.

: Circulation différenciée à Paris mais pas gratuité du stationnement résidentiel ?

: Sans surprise, il va faire chaud. La météo de ce mardi sera caniculaire sur quasiment tout le pays. Toutefois, quelques ondées tomberont à l'ouest.



Matin :











Après-midi :







: De l'Ile-de-France aux Pyrénées et de la Mayenne à la Savoie, 59 départements métropolitains sont en vigilance orange à la canicule ce matin. Voici la carte de Météo France.

: Voici les principales informations au petit matin :



• La canicule est de retour jusqu'à vendredi. En tout, 59 départements sont en vigilance orange. Avec les fortes chaleurs, la pollution stagne. La circulation différenciée est instaurée à Paris et à Lyon notamment.



• La course à la succession de la Première ministre britannique Theresa May s'est achevée hier avec la clôture des votes des membres du Parti conservateur. Sauf surprise, c'est le champion du Brexit Boris Johnson qui devrait être proclamé vainqueur aujourd'hui.



• L'Assemblée doit voter la ratification du controversé traité de libre-échange entre l'UE et le Canada. L'égérie suédoise de la lutte contre le changement climatique Greta Thunberg est également attendue, mais pas bienvenue aux yeux de certains députés LR et RN.



• Après une journée de repos, le Tour de France reprend à Nîmes, avec une boucle plate de 177km. Dans cinq jours, les coureurs seront à Paris pour le sprint final. Julian Alaphilippe est toujours maillot jaune, mais il reste trois étapes dans les Alpes à disputer.