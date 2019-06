DIRECT. Canicule : les températures baissent enfin après sept jours de chaleur

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #CANICULE

: Le député européen Yannick Jadot (EELV) propose des"congés canicule", dans un entretien au Journal du dimanche "Cela permettrait aux parents, aux enfants et au salariés de s'organiser." Il ne donne pas davantage de détails dans cet entretien.

: Le Journal du Dimanche dresse un constat alarmant sur la faiblesse des moyens consacrés à la transition écologique et à la lutte contre le réchauffement climatique. "La France n'est pas prête", estime l'hebdomadaire.





: Le mercure, par exemple, devrait monter jusqu'à 38 et 40 degrés "en moyenne et basse vallée du Rhône". Retrouvez toutes nos prévisions région par région.





: "Le rafraichissement s'est bien amorcé sur le nord et sur une grande moitié ouest du pays", note Météo France, en précisant que l'épisode caniculaire se limite "maintenant à une grande partie est du pays". Dans les départements maintenus en vigilance orange, "les températures maximales seront supérieures à 35 degrés".





: La vigilance orange pour la canicule a été levée dans le nord-ouest et concerne désormais 32 départements du pays contre 75 hier, annonce Météo-France.

: Voici les principaux titres de l'actualité :



Donald Trump rencontre le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un dans la zone démilitarisée entre les deux Corées. Ils ont été rejoints par le président sud-coréen Moon Jae-in.





Après six jours de canicule, une bonne partie de la France retrouve des températures plus respirables aujourd'hui avec un "net rafraîchissement" attendu par le nord-ouest. La vigilance orange ne concerne plus que 32 départements, contre 75 hier.



L'ancien ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot a appelé à l'unité par-delà les clivages politiques afin d'affronter la "guerre" contre le dérèglement climatique, dans un entretien paru dans Ouest-France.





• La troisième promotion collective de la médaille "de reconnaissance aux victimes du terrorisme" a été publiée dans le Journal officiel avec 137 nouvelles personnes, dont 13 à titre posthume.