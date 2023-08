Direct Canicule : quatre départements vont "basculer" lundi en vigilance rouge, annonce Christophe Béchu

#CANICULE Les températures observées/prévues (42 voire loc. 43°C, sur plusieurs jours) sont inédites pendant la fin de cycle de la viticulture & de l'arboriculture (limite de résistance physiologique) et concerneront les bassins de production les plus importants de France.

-> échaudage et brûlures probables sur la production. Avez-vous des retours ?



L'image est à titre illustratif pour repérer les régions les plus concernées. Cela me paraît intéressant de vous partager cette prévision malgré que les valeurs peuvent encore varier de quelques degrés. Pourquoi ? Parce que l'échaudage et les brûlures démarrent généralement à 35°C. J'aimerai que vous soyez conscient qu'on est LARGEMENT au-dessus et surtout que cela concerne les bassins viticoles et arboricoles les plus importants de France (Sud-Ouest et Sud-Est).