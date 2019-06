DIRECT. Canicule : la ministre de la Santé appelle à ne pas "minimiser" les risques

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #CANICULE

: Paris est actuellement en vigilance orange à la canicule, comme quatre autres départements de l'Ile-de-France. Où trouver un "îlot de fraîcheur" si vous habitez dans la capitale ? CNews a repéré deux cartes interactives, qui recensent toutes les fontaines, brumisateurs, lieux de baignades gratuites et espaces verts ombragés.

: Voici trois des articles les plus lus sur notre site en ce début d'après-midi :



• Comment la canicule va-t-elle s'installer en France ? Voici les prévisions météo de la semaine, jour par jour.



• Suivez en temps réel l'arrivée de la vague de chaleur sur la France métropolitaine avec cette carte.



• Rester chez vous, porter un short... On vous explique ce que vous avez le droit de faire ou pas au travail durant la canicule.

: Les ouvriers qui travaillent en extérieur sont particulièrement exposés aux fortes chaleurs attendues cette semaine en France. A Lyon, leurs horaires ont été aménagés pour éviter les heures les plus chaudes de l'après-midi.



: Avec le retour de la chaleur, les méduses s'échouent de nouveau sur la plage de Brétignolles-sur-Mer, en Vendée. Si elles impressionnent par leur taille, elles ne sont pas dangereuses, rapporte France 3 Pays-de-la-Loire.



: Voici le point sur l'actualité en début d'après-midi :



• Un épisode caniculaire débute aujourd'hui. De fortes températures sont attendues cette semaine, avec des pics prévus jeudi et vendredi et des températures pouvant grimper jusqu'à 41 °C. Retrouvez les prévisions jour par jour dans cet article.





• Hier soir, quelque douze millions de téléspectateurs ont regardé le huitième de finale entre les Françaises et les Brésiliennes (remporté 2-1 par les Bleues). Un nouveau record pour un match de l'équipe de France lors de cette Coupe du monde féminine.





• Michelle Bachelet, la haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, réclame le rapatriement des familles du groupe Etat islamique. Elle demande que les membres des familles des jihadistes capturés ou tués en Syrie et en Irak soient "rapatriés à moins qu'ils ne soient poursuivis pour des crimes".



: Voici trois articles à lire sur notre site pendant votre pause déjeuner :



• Pourquoi le point culminant de la planète est-il si encombré ? Météo capricieuse, inexpérience, "fièvre des sommets"... Nous décryptons ici la dangereuse popularité de l'Everest, sommet le plus embouteillé du monde.









• Vingt-quatre pays rêvent de "ramener la Coupe à la maison" le 7 juillet prochain. Nombre de licenciées, revenus, affluence... Voici six chiffres sur le foot féminin.



• Une vague de chaleur est attendue à partir d'aujourd'hui dans l'Hexagone. L'occasion de relire notre récit d'anticipation sur une canicule en 2050 en France.



: Comme il y a seize ans, l'épisode de canicule qui frappe la France à partir d'aujourd'hui pourrait faire monter le thermomètre à des températures rarement atteintes. Faut-il craindre un épisode de chaleur pire qu'en 2003 ? Eléments de réponse.

: Les Restos du cœur appellent à donner "de l'eau et de quoi se protéger de la chaleur" aux sans abri, "particulièrement vulnérables en cette période de grande chaleur".

: Hello France Info, Pour lutter contre la canicule, la SNCF distribue gratuitement des bouteilles d'eau gare Montparnasse.

: Il est midi, voici les principaux titres :



• "Certains disent que nous en faisons trop. En réalité, je pense que c'est faux parce que beaucoup minimisent l'impact de cette chaleur importante sur le corps humain", insiste Agnès Buzyn, la ministre des Solidarités et de la Santé.



: La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a un message pour les employeurs.

: "Personne ne s’est demandé si nos ventilateurs ou nos volets fonctionnaient. Personne n’est venu livrer de thermomètre. Dans mon école, on a 130 élèves à un étage avec deux robinets... et ma question c'est comment on fait pour tous les rafraîchir ?", s'interroge Catherine Da Silva, représentante du SNUipp 93 et directrice d’école à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), sur franceinfo.

: Bonjour @anonyme. Le ministère de l'Education nationale a adressé ses recommandations à destination des chefs d'établissement. Mais dans les faits, "rien n’a été mis en œuvre", indique au micro de franceinfo Catherine Da Silva, représentante du SNUipp 93 et directrice d’école à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Face à cette vague de chaleur, elle réclame "la possibilité de fermer les écoles au moins jeudi et vendredi".



: Bonjour franceinfo ! Existe t-il des mesures particulières pour les élèves qui sont dans des classes où il fait particulièrement chaud ? Les écoles sont-elles susceptibles de fermer dans les prochains jours ? Merci !

: @anonyme L'épisode caniculaire ne fait que commencer aujourd'hui. Je vous invite à lire notre article sur les prévisions de la semaine : jeudi, il fera jusqu'à 41 °C à Lyon (Rhône), 39 °C à Avignon (Vaucluse) et 38 °C à Strasbourg (Bas-Rhin). Vendredi est attendue comme l'autre journée la plus chaude de la semaine. Et pour suivre en temps réel l'arrivée de la vague de chaleur en France, il existe cette carte.

: Vous n’en faites pas un peu trop avec votre canicule ? 30 degrés en juin, c’est normal !

: Pour en savoir davantage sur les effets de la canicule sur votre corps, nous avons réalisé cette infographie.









: "Certains disent que nous en faisons trop. En réalité, je pense que c'est faux parce que beaucoup minimisent l'impact de cette chaleur importante sur le corps humain", a insisté Agnès Buzyn, la ministre des Solidarités et de la Santé.



: "Mon inquiétude concerne surtout les personnes qui travaillent dehors."



"Je tiens à dire que chacun d'entre nous est concerné. Personne n'est un surhomme face à des épisodes de canicule extrême comme nous allons en connaître jeudi et vendredi", a ajouté Agnès Buzyn, il y a quelques minutes face à la presse.



: Agnès Buzyn relève que cette canicule survient tôt dans l'été, à une période où l'activité bat encore son plein. Elle appelle à la prudence et souligne que l'épisode caniculaire qui commence aujourd'hui est "sévère voire très sévère, notamment pour les journées de jeudi et vendredi".

: Selon la ministre de la Santé, la canicule qui arrive sera similaire à celle de 2003 mais la différence réside dans le taux d'humidité qui sera bien supérieur cette année. Conséquence : la température ressentie sera largement plus élevée que celle affichée par le thermomètre et l'inconfort sera supérieur à celui de l'été 2003.







: Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, doit s'exprimer d'une minute à l'autre. Retrouvez son intervention sur franceinfo, le canal 27 de la TNT, ou par ici. Pour l'instant, elle échange avec Jérôme Salomon, directeur général de la Santé.







: Ce matin, François de Rugy, ministre de la Transition écologique et solidaire, s'est rendu sur le plateau de BFMTV sans cravate. Il a expliqué qu'il s'agissait d'un geste volontaire. Pour lui, cela pourrait permettre de contrecarrer "l'effet pervers" du réflexe qui consiste à "pousser les climatisations" au bureau.

: Si vous avez la chance de vous trouver dans les Alpes-Maritimes ou dans le Var, France 3 Provence-Alpes-Côte d'Azur vous propose de découvrir les meilleurs coins de baignade en eau douce. Il y a des spots romantiques, des spots ludiques et d'autres parfaits pour l'apéritif et le pique-nique.

: "On a déjà eu des canicules fin juin, c'est quelque chose qui arrive de temps en temps."





Au micro de franceinfo, Etienne Kapikian, prévisionniste à Météo France, met en perspective l'épisode caniculaire qui commence aujourd'hui, rappelant qu'il y avait eu une canicule "il y deux ans autour du solstice, en 2005 entre le 18 et 28 juin, en 2011, fin juin". "Celle-ci s'annonce remarquable, exceptionnelle, jamais vue à cette période de l'année", affirme-t-il.

: Bonjour @Lily et @anonyme. Il ne s'agit pas de catastrophisme ou d'exagération. C'est normal que vous n'avez pas eu très chaud hier soir et ce matin : la canicule commence à s'installer aujourd'hui en France. Les jours les plus chauds de la semaine sont attendus jeudi et vendredi, comme nous l'expliquons dans cet article.

: Hier un 29°C, tout ce qu'il y a de plus normal pour cette période sur Martigues. Cette nuit, c'était presque frais! N'allons pas trop vite en catastrophisme !

: Je trouve qu'on exagère un peu avec la canicule. Aucun endroit ne dépasse les 40 degrés aujourd'hui. Il fait chaud certes, mais c'est supportable.

: Il est 9 heures, voici les principaux titres :



• Une semaine de fortes chaleurs commence. Cinq départements sont placés en vigilance orange. Il s'agit de Paris et sa petite couronne et de la Seine-et-Marne. "Tout est prêt dans les Ehpad, les hôpitaux, dans les transports", assure la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Voici les prévisions de la semaine, jour après jour.



• Des sueurs froides avant la canicule et une victoire au bout de la prolongation et du suspense. Dans la douleur, les Bleues ont arraché, hier soir, la victoire en huitièmes de finale en battant le Brésil (2-1). Elles affronteront les Etats-Unis ou l'Espagne en quarts.



• A Istanbul, le candidat de l'opposition a réédité sa victoire aux municipales après l'annulation du premier scrutin. Ekrem Imamoglu inflige ainsi au président Recep Tayyip Erdogan son pire revers électoral en dix-sept ans.

: François de Rugy, ministre de la Transition écologique, annonce qu'un nouveau dispositif de mesures va être dévoilé en cas de canicule à Paris. "Il y a aura un déclenchement de la circulation différenciée beaucoup plus rapide, dès que nous constaterons un jour" où les seuils d'alerte de pollution de l'air seront atteints, déclare-t-il sur BFMTV. Il précise également que les mesures de la circulation alternée seront "plus restrictives".

: "Tout est prêt dans les Ehpad, les hôpitaux, dans les transports", assure sur franceinfo la ministre de la Santé, Agnès Buzyn.

: Bonjour . Bien sûr, les fortes chaleurs ne sont pas extraordinaires en été. Bien sûr, le vent du Sahara est déjà venu jusqu'à nous. Mais l'épisode caniculaire qui commence aujourd'hui en France est particulier. C'est Météo France qui parle d'une canicule d'une "remarquable intensité". Et Jean Jouzel, climatologue, glaciologue et ancien vice-président du Giec, a remarqué sur franceinfo que ce pic de chaleur précoce était "lié au réchauffement climatique" : "À mesure que les températures augmentent, l'intensité des vagues de chaleur et des records de températures augmentent deux fois plus vite."

: La forte chaleur en été n'a rien d'extraordinaire. Ce n'est pas la première fois que le vent du Sahara vient jusqu'à nous. Et on en fait un phénomène catastrophe !...

: "La mobilisation du gouvernement est pleine et entière", déclare sur Public Sénat Marc Fesneau, ministre chargé des Relations avec le Parlement.

: En direct du Mont Saint Michel. a devrait aller 😉





: En Bretagne, on achète des parapluies ;)

: Bonjour. Venez en Normandie ! Ici c’est l’automne, il fait 18 degrés et il pleut ...! Nous sommes loin de la canicule :-)

: Dans les commentaires, certains rappellent qu'en Normandie et en Bretagne, la canicule est encore loin des préoccupations.

: Selon RTL, la chaîne de magasins Darty n'a a jamais vendu autant de ventilateurs depuis vingt ans : +600% ce week-end, +300% pour les climatiseurs. Les magasins Boulanger sont également pris d'assaut : en deux jours, l'enseigne a vendu 50% de plus qu'au mois de juin 2018.

: La France va connaître cette semaine un épisode de canicule inédit. Franceinfo détaille les prévisions météorologiques, jour après jour. En résumé, aujourd'hui, la canicule arrive par le Sud. Demain, les fortes chaleurs vont gagner l'Est. Mercredi, la température va encore augmenter. Jeudi et vendredi vont être les jours les plus chauds. Le mercure va redescendre à partir samedi.



(MIGUEL MEDINA / AFP)



: Horaires de travail, activités sportives, alimentation, tenue vestimentaire, accompagnement des personnes âgées et enfants de votre entourage... Dans votre vie personnelle comme sur votre lieu de travail, racontez-nous, par ici, comment vous allez vous adapter à cet épisode caniculaire.







: "La semaine sera brûlante", prévient de son côté le quotidien régional L'Union.





: "La chaleur de la peur", titre Libération, en lançant cet avertissement : "La semaine s'annonce très éprouvante. Pourtant, un tel épisode ne sera bientôt plus exceptionnel."









: Sans surprise, les quotidiens titrent dès aujourd'hui sur la canicule qui va sévir en France cette semaine. "Tous aux abris", écrit Le Parisien.





: De son côté, le compte Twitter des TER des Pays de la Loire rappelle qu'avec les fortes chaleurs, "les rails et les caténaires se dilatent", ce qui peut "modifier le trafic".

: Le RER A, la ligne ferroviaire la plus fréquentée d'Europe, recommande aux voyageurs d'emporter de l'eau lors de leurs déplacements.