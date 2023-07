Direct Canicule : après une nuit particulièrement chaude, neuf départements toujours placés en vigilance orange

La température n'est pas descendue sous les 29°C à Calvi, en Haute-Corse, cette nuit.

Plusieurs records de chaleur nocturne battus en Corse. Dans la nuit du mercredi 19 au jeudi 20 juillet, Météo-France a enregistré des températures élevées au plus frais de la nuit sur l'île de Beauté, avec 26 degrés à Figari (Corse-du-Sud), soit 0,6°C de plus que le précédent record, qui datait de... 2022. A Fréjus (Var), un sommet historique a aussi été atteint, avec 26,2°C contre 25,5°C pour le dernier record, relevé en 1982. Météo-France a placé une fois de plus neuf départements en vigilance orange canicule. Suivez l'évolution de cette nouvelle journée de chaleur dans notre direct.

• Quinze départements en état d'alerte. Les départements concernés par la vigilance orange sont les Bouches-du-Rhône, le Gard, l'Hérault, les Alpes-Maritimes, les Alpes-de-Haute-Provence, le Vaucluse, la Corse-du-Sud, la Haute-Corse, ainsi que du Var – dont la préfecture a décidé de fermer cinq massifs jeudi, pour "risque élevé d'incendie". Cette liste est complétée par six autres départements en vigilance jaune, à savoir l'Ariège, l'Aude, la Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénées, les Hautes-Alpes et les Pyrénées-Orientales. Andorre est également concernée.

• Des pics à 40°C attendus dans le Var. L'épisode caniculaire se poursuit selon Météo-France, qui prévoit des températures "souvent" au-dessus de 35°C dans les départements classés orange, "avec jusqu'à 40 degrés dans le Var" prévient l'institut. Cette chaleur intense appelle à "une vigilance particulière, notamment pour les personnes sensibles ou exposées" prévient Météo-France.

• Plus de 200 pompiers européens en route pour la Grèce. Des soldats du feu roumains, slovaques et polonais seront envoyés d'ici à vendredi pour lutter contre les importants feux de forêt en cours, ont annoncé les services de lutte contre les incendies. Au nom du mécanisme de protection civile de l'Union européenne, deux Canadair et un avion de reconnaissance français sont actifs en Grèce depuis mardi.