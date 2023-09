Direct Canicule : 14 départements maintenus en vigilance orange, jusqu'à 37°C attendus dans le Centre

L'épisode de forte chaleur qui touche l'Hexagone se poursuit. Quatorze départements du Centre et de l'Ile-de-France sont placés en alerte orange à la canicule, samedi 9 septembre. "C'est la première fois qu'une vigilance orange canicule est déclenchée au-delà de la période estivale", a souligné Météo France vendredi, alors que l'été 2023 a été le plus chaud jamais enregistré en France et dans le monde. Selon les climatologues, le dérèglement climatique lié aux activités humaines rend les vagues de chaleur plus fréquentes et plus sévères, mais aussi plus précoces et plus tardives. Suivez notre direct.

Quatorze départements en vigilance. L'alerte orange émise par Météo France concerne l'Indre, l'Indre-et-Loire, le Cher, le Loir-et-Cher, le Loiret, l'Eure-et-Loir, la Seine-et-Marne, Paris, le Val-de-Marne, les Yvelines, l'Essonne et le Val-d'Oise.

Jusqu'à 37°C dans le Centre. Les températures minimales s'échelonneront entre 13 et 20°C samedi. Les maximales seront à nouveau très élevées pour la saison, avec de 30 à 35°C attendus sur l'Hexagone en général. Elles atteindront même parfois 36°C dans la zone de vigilance orange, le nord de l'Auvergne et jusqu'aux Landes, et localement 37°C dans le Centre, selon les prévisionnistes.

Des températures en baisse à partir de lundi. Les températures devraient rester encore élevées dimanche, "quoique possiblement en légère diminution", a précisé Météo France vendredi. Les prévisionnistes s'attendent à "une baisse plus significative à compter de lundi", avec des températures inférieures à 30°C sur une grande partie de l'ouest de l'Hexagone.