Coups de chauds et malaises : la tournée d'un médecin en pleine canicule

Le ventilateur et le gant humide ne suffisent pas à rafraîchir une femme de 95 ans, exténuée. Il y a quelques heures, elle a perdu brièvement connaissance et se plaint de douleurs au ventre. Ses proches viennent d'appeler SOS Médecins. Dans l'appartement, il fait 31°C. Après un examen clinique, le docteur penche pour un malaise vagal, lié à la chaleur.

Inquiétude pour les personnes isolées

Malaises vagaux, coups de chaud, sensations de fièvre, le docteur Samuel Thomas multiplie les visites liées à la canicule, la plupart du temps auprès de personnes âgées chez qui aucun signe ne doit être négligé. Le docteur s'inquiète particulièrement pour les personnes isolées. Une femme de 74 ans à qui il rend visite dit avoir de la fièvre et la bouche desséchée. Son domicile est une fournaise, sans rideau, ni store pour se protéger de la chaleur. Le médecin lui conseille de boire plus d'eau et lui prescrit également une prise de sang. Jusqu'ici ses visites ont rarement mené à des hospitalisations, mais si la canicule se poursuit il craint des conséquences plus graves pour l'état de santé de ses patients.

