Canicule : des températures record dans plusieurs villes de France

Vendredi 17 juin, les enfants sont parmi les plus vulnérables sous cette chaleur écrasante. Dans une école de Vendée, région sous alerte rouge maximale, les casquettes sont obligatoires. Le programme a été revu pour éviter tout malaise. "Je ne pense pas qu’on va faire des choses trop énergétiques parce que là ce matin, on a fait la danse, mais si on la faisait cet après-midi, on aurait trop chaud", estime une élève. "On a l’habitude souvent de jouer au foot ou au basket ou à d’autres jeux. Du coup, là, on ne peut pas donc on joue à des jeux plus calmes", témoigne un garçon.



Les rues désertées

Plus de 40°C par endroits. C’est une chaleur inédite pour un mois de juin. Treize communes n’ont jamais connu de telles températures à cette saison. À Antibes (Alpes-Maritimes), pas grand-monde dans les rues, beaucoup de volets fermés. Ceux qui travaillent dehors suffoquent. Le pic est attendu samedi 18 juin. Les températures devraient baisser à partir de dimanche 19 juin.