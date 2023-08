Carte Canicule : quels sont les départements les plus souvent placés en vigilance rouge aux fortes chaleurs ?

Les départements d'Ile-de-France, le Gers et le Lot-et-Garonne sont les territoires qui ont passé le plus de temps en vigilance rouge depuis la création de ce seuil d'alerte.

Une canicule tardive particulièrement virulente a frappé la France entre les jeudis 17 et 24 août. Pour prévenir la population des risques liés à cet épisode caniculaire, Météo-France a placé de nombreux départements en vigilance rouge, le plus haut niveau de risque. Jusqu'à 19 d'entre eux ont été concernés, mercredi 23 août. Durant cette vague de chaleur, ce sont majoritairement des zones du sud de la France, sur une diagonale allant du Gers à l'Ain qui ont été concernées par les vigilances rouges. Quels sont les départements le plus souvent placés en vigilance rouge "canicule" ? Pour répondre à cette question, franceinfo s'est plongé dans les archives de l'institut de météorologie.

Créées en 2001, ces vigilances portaient initialement sur cinq événements météorologiques : vents violents, fortes précipitations, orages, neige-verglas et avalanches. Deux autres ont été ajoutés après la vague de chaleur de 2003, qui a fait 14 800 morts : les vigilances "canicule" et "grand froid". Les historiques des vigilances ne sont disponibles en données ouvertes qu'à partir de 2013, année où débute l'analyse de franceinfo. Mais cela ne change rien aux résultats, puisque depuis l'ajout du paramètre "canicule", le seuil rouge a été déclenché pour la première fois lors de l'été 2019.

Le Lot-et-Garonne et le Gers

Ces deux départements sont ceux qui ont passé le plus de temps en vigilance rouge : 363 heures, soit plus de quinze jours depuis le premier déclenchement à l'été 2019. Elles s'étalent sur deux périodes de forte chaleur, la canicule de juin 2022 et celle qui tend à se terminer et a débuté le 17 août 2023.

Lors de l'épisode caniculaire précoce de 2022, qui s'était installé sur la quasi-totalité du pays, plusieurs dizaines de stations avaient enregistré des records de chaleur pour un mois de juin. Malgré sa durée assez faible (six jours), il s'agit de la quatrième canicule la plus intense enregistrée depuis 1947 par Météo-France. Son intensité maximale, c'est-à-dire la valeur de l'indicateur thermique national la plus forte, s'était élevée à 27,95°C. A titre de comparaison, la canicule qui a eu lieu un mois plus tard, en juillet, particulièrement unique à cause de sa durée et de son étendue géographique sur l'ensemble du Vieux Continent, possédait une intensité maximale de 28,05°C.

L'Ile-de-France

L'Ile-de-France figure aussi parmi les territoires les plus concernés. Elle a été placée deux fois en vigilance rouge par Météo France : en juillet 2019 et lors de la canicule d'août 2020. Paris a passé presque quinze jours sous vigilance rouge. Même constat pour la Seine-Saint-Denis, les Hauts-de-Seine et le Val-de-Marne.

Pour rappel, ce niveau de vigilance correspond "à une canicule extrême, exceptionnelle par sa durée, son intensité, son extension géographique, et présente un fort impact sanitaire pour l’ensemble de la population et des impacts sociétaux (sécheresse, approvisionnement en eau potable, aménagement ou arrêt de certaines activités, etc.)", explique Météo-France à l'AFP. Dans une région fortement peuplée comme l'Ile-de-France, qui concentre à elle seule presque 20% de la population française, les risques sanitaires et humains sont donc multipliés. "Quand on arrive au niveau rouge, c’est toute la population qui doit effectivement faire attention, car on entre dans une période où les organismes sont exposées à des chaleurs dont il faut éviter la prolongation", a souligné Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique.

Les départements du nord de la France

Les départements du nord du pays font partie de ceux qui ont passé le plus d'heures sous vigilance rouge "canicule", majoritairement en août 2020. Cette semaine de canicule, concentrée sur un large quart nord-est, n'a fait tomber aucun record, mais s'est classée parmi les épisodes de chaleur les plus intenses jamais relevés dans le pays.

Si cet épisode a été modéré pour le sud de la France, il a été hors norme dans le Nord, où la population est moins habituée aux fortes chaleurs. C'est pourquoi la vigilance rouge y a été déclenchée durant cinq jours. "Les critères [de déclenchement des vigilances] tiennent compte de la sensibilité locale à la canicule, en se basant sur les événements passés, les conséquences observées et le niveau d'acclimatation du département", détaille le service de météorologie français à franceinfo.

Les épisodes de fortes chaleurs peuvent être dangereux pour la santé, en particulier pour les personnes âgées, handicapées ou isolées, qui sont plus vulnérables. Afin de limiter les risques, pensez à boire de l'eau régulièrement, à éviter les sorties et les efforts physiques aux heures les plus chaudes de la journée, ainsi qu'à fermer les volets et les rideaux des fenêtres exposées au soleil. Si des symptômes inhabituels surviennent (crampes, fatigue soudaine, nausées, vomissements, maux de tête…), n'hésitez pas à contacter le 15. Pensez enfin à prendre des nouvelles de vos proches les plus fragiles durant ces fortes chaleurs.