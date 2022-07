La nuit du lundi 18 juillet s'annonce particulièrement difficile à supporter dans certaines agglomérations, comme Paris, où se trouve le journaliste Paul-Luc Monnier. "Aujourd'hui, à Paris, il a fait plus de 38 degrés à 18 heures. Conséquence : peu de touristes aux abords de la Tour Eiffel, même si ça commence à se remplir", raconte-t-il. Le début de soirée est déjà suffoquant et la nuit s'annonce tout aussi étouffante, avec des températures au dessus de la barre des 27 degrés.

Le plan canicule déclenché à Paris

"La capitale déclenche son plan canicule. Plusieurs parcs et jardins resteront ouverts jusqu'à minuit", poursuit-il. Il en sera de même dans certaines cours d'école, qui ne fermeront qu'à 22 heures. La situation ne devrait pas s'améliorer mardi, à Paris, où il est prévu qu'il fasse 41, voire 42° C. Il fera également 40 à Auxerre, 39 à Metz. "En fait, la vague de chaleur traverse le pays et se dirige vers l'est", résume Paul-Luc Monnier.