Canicule : une journée dans la fournaise de Bergerac

La France est quasiment dans son ensemble en alerte canicule. Météo France a ainsi placé 78 départements en alerte orange, et les températures battent des records de saison, avec des pics attendus jeudi 27 juin. Mercredi, à Bergerac (Dordogne), les 27 000 habitants ont passé la journée dans une fournaise. À 10 heures du matin, la température atteignait 29°C et le marché était déserté.

"Il est temps que ça s'arrête"

Sur le stand du rôtisseur, les conditions sont éprouvantes. "C'est très dur. On ne vend pas beaucoup. Les gens préfèrent peut-être les légumes, les tomates", explique le commerçant. "Il est temps que ça s'arrête", confie-t-il. Et la chaleur a atteint deux heures plus tard les 34°C, obligeant l'aménagement des horaires des ouvriers. "On a embauché ce matin à 6 heures, et on débauche à 14 heures", explique l'un d'entre eux. Entre temps, les dernières heures de travail se font déjà sous un soleil pesant.

Le JT

Les autres sujets du JT