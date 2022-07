Canicule : un épisode de pollution à l'ozone prévu en Ile-de-France lundi

La préfecture recommande de "différer, si possible, les déplacements routiers" dans le département, d'utiliser "de préférence les véhicules les moins polluants" et de "privilégier le coiviturage, les réseaux de transports en commun" la "marche" et le "vélo".

La journée sera chaude... et polluée. Le quart nord-ouest de l'Ile-de-France va connaître un épisode de pollution à l'ozone, lundi 18 juillet, mettent en garde l'association de surveillance de la qualité de l'air Airparif et la préfecture de police dimanche. En cause : "un ensoleillement maximal" qui va "favoriser la formation d'ozone à partir de polluants émis localement", détaille Airparif. "La qualité de l'air sera mauvaise dans le l'ouest de l'Ile-de-France et le seuil d'information et de recommandation risque d'être dépassé ce lundi."

Un épisode de pollution à l'ozone (O³) est prévu demain en Île-de-France.



ℹ️ Retrouvez l'ensemble des recommandations qu'il convient d'appliquer dans notre communiqué de presse pic.twitter.com/3j3kfiv0Ta — Préfecture de Police (@prefpolice) July 17, 2022

Irritations et problèmes pulmonaires

Afin de réduire la pollution, la préfecture de police recommande de "différer, si possible, les déplacements routiers" dans le département, d'utiliser "de préférence les véhicules les moins polluants" et de "privilégier le coiviturage, les réseaux de transports en commun" la "marche" et le "vélo". Elle recommande également de contourner l'agglomération pour les poids-lourds, et d'utiliser les aménagements pouvant exister pour les salariés (télétravail, horaires adaptés...). Elle demande par ailleurs de "ne pas aggraver les effets de cette pollution" en pratiquant des activités polluantes, et d'"éviter l'utilisation de produits à base de solvants".

"L'ozone peut provoquer des irritations au niveau des yeux, des toux et des problèmes pulmonaires, surtout chez les enfants et les personnes asthmatiques", rappelle-t-elle par ailleurs.