Canicule : très fortes chaleurs en France

Avec 39 degrés à Bordeaux, entre glissades et maillots de bain, tout était permis ce jeudi 30 juillet sur le miroir d’eau de la ville. C’est sur la côte Basque que le mercure est monté le plus haut : il a dépassé les 40 degrés à Ciboure et à Biarritz, plages et terrasses sont bondées. Treize départements se trouvent en vigilance canicule. La chaleur concerne les trois quarts du pays.

Chaleur jusque dans les Deux-Sèvres et en Bretagne

Dans les Deux -Sèvres, au zoo de Chizé, les animaux, eux, aussi ont souffert. Glaces aux fruits pour les ours et brumisateur pour les rapaces. A Brest en Bretagne, le thermomètre a également dépassé les 30 degrés au grand étonnement des touristes. Pour trouver un peu de fraîcheur, c’est sous terre qu’il fallait aller : dans les grottes du massif de la Chartreuse (Auvergne-Rhône-Alpes), pull et capuches étaient de rigueur.

