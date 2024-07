Canicule : treize départements de la moitié sud placés en vigilance orange à partir de dimanche midi

Les départements concernés sont situés dans une grande partie de l'Occitanie et de la Nouvelle-Aquitaine. Météo-France prévoit des chaleurs très fortes jusqu'à mercredi.

Vague de chaleur à partir du dimanche 28 juillet et jusqu'à mercredi sur l'Hexagone. Météo-France annonce, samedi, qu'elle place les treize départements suivants en vigilance orange "canicule" : la Haute-Corse, la Savoie, la Haute-Savoie, le Tarn, la Haute-Garonne, le Gers, les Landes, la Gironde, le Lot-et-Garonne, le Tarn-et-Garonne, le Lot, la Dordogne et la Corrèze.

Des températures maximales de l'ordre de 34°C à 36°C, localement 37-38°C, sont attendues dans le Sud-Ouest dimanche. "Sur les Savoies, dans les vallées, les températures atteignent 34°C à localement 36°C", précise Météo-France. Sur la Haute-Corse, les températures maximales atteignent 32 à 34°C sur le littoral et jusqu'à 37°C dans l'intérieur des terres. Météo-France prévoit des températures minimales qui restent élevées dans la nuit, notamment sur le Sud-Ouest et en Corse avec des valeurs comprises entre 20 et 24°C.

Il s'agit de la 48e vague de chaleur observée depuis le début des relevés météorologiques en 1947. La dernière s'était produite à l'été 2023. La vigilance orange canicule, déclenchée sur une grande partie de l'Occitanie et de la Nouvelle-Aquitaine, est susceptible d'être étendue vers d'autres départements plus au nord dans les prochains jours, précise Météo-France. La définition d'une vague de chaleur correspond à un indicateur thermique national supérieur ou égal à 23,4 degrés pendant au moins trois jours, et atteignant 25,3 degrés pendant un jour.