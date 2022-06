Canicule : rester chez soi ou aller à l'école ? Dans les départements en alerte rouge, parents et écoliers s'adaptent aux fortes chaleurs

Victor est en CE2 dans une école à Toulouse, et franchement être en classe en ce moment n'est pas facile : "On a chaud en fait et on ne peut pas trop se concentrer", explique le garçon de 8 ans. La France est plongée dans la fournaise avec un mercure qui pourrait atteindre des records vendredi 17 juin en dépassant les 40° C par endroit. Douze départements ont été placés en alerte rouge par Météo France. Le ministère de l'Education nationale a annoncé que les écoliers et les collégiens dans ces départements pourront rester chez eux vendredi.

>> Suivez notre direct sur la canicule d'une précocité inédite qui frappe la France

Mais Victor, avec son petit frère Joseph, iront bien à l'école. Leurs parents en ont décidé ainsi : "Bien sûr, ils vont y aller, explique le père de famille. Mais ils vont se mettre un petit débardeur avec un petit brumisateur et un petit ventilateur. Ce n'est pas facile, il fait très chaud et il n'y a pas la climatisation dans les classes. On travaille, donc on est obligé de les mettre à l'école. Ils vont être courageux et puis ça va passer."

[Alerte #canicule ️]

Dans les 12 départements placés en vigilance "rouge" par @meteofrance les parents pourront garder leurs enfants à domicile et ne pas les envoyer à l’école ou au collège ce vendredi 17 juin 2022.

Plus d'informations https://t.co/wnGR88QLr6 — Ministère Éducation nationale et Jeunesse (@education_gouv) June 16, 2022

En revanche, Mélanie, maman d'une collégienne, a été un peu prise de court par cette mesure. Elle autorise finalement sa fille à ne pas aller en cours. "Si vraiment il fait trop chaud pour être en classe, c'est compréhensible", avance la mère de famille. Même chose pour Noah, 12 ans, qui n'en pouvait plus d'être enfermé en classe. "C'est trop dur, il n'y a pas de ventilateur dans la classe ni clim, explique le collégien. Il y a les fenêtres grandes ouvertes, il fait trop chaud. Il fait 41° C, je ne viens même pas au collège, je reste chez moi avec mes trois ventilateurs."

"Le préfet doit prendre ses responsabilités"

Des salles de classe où la température dépasse allègrement les 30° C, un quotidien de nombreux établissements scolaires dans le département voisin du Tarn. Pour le SNUipp-FSU du département, un syndicat d'enseignant, la décision du ministère de proposer aux familles qui le peuvent de garder leur enfant à la maison est bonne mais n'est pas suffisante. "On demande que le préfet prenne ses responsabilités et qu'il prenne des arrêtés de fermeture d'école généralisée", explique Bastien Alberti, co-secrétaire du syndicat.

"Il ne faut peut-être pas fermer toutes les écoles du département, mais que le préfet mette en sécurité les enfants ainsi que les personnels. Il faut que la responsabilité ne repose pas uniquement sur les épaules des familles." Bastien Alberti, SNUipp-FSU à franceinfo

Cela fait plusieurs jours que certains parents dans ces départements ne mettent plus leur enfant à l'école. Les cours étant assez perturbés. Il faut dire que les bâtiments sont souvent peu adaptés aux fortes chaleurs. "Il s'agit quand même de vieux bâtiments qui ne sont pas forcément très bien isolés, explique Bastien Alberti Pour les nouvelles écoles qui ont été construites récemment, les architectes se sont fait plaisir mais c'est des grandes baies vitrées sans possibilité d'ouvrir les fenêtres, sans volet avec juste des rideaux. À l'intérieur, c'est des fournaises dans ces écoles."

Le ministère de l'Education nationale appelle à réduire les activités physiques dans ces départements en vigilance rouge : seules celles de faible intensité sont autorisées.