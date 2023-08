Canicule : les parcs, jardins et piscines de plusieurs villes ouverts plus longtemps

49 départements sont placés en vigilance orange canicule dimanche 20 août. Météo France attend plus de 40°C dans la vallée du Rhône.

Alors que la canicule touche ce dimanche une large moitié sud de la France et 49 départements, plusieurs villes mettent en place des mesures pour permettre à leurs habitants d'être au frais, dans le cadre de leur plan canicule. Tour d'horizon non exhaustif.

À Paris, plusieurs parcs et squares restent ouverts jusqu'à minuit, comme le parc Monceau, Georges-Brassens ou Clichy-Batignolles. Des salles rafraîchies sont ouvertes et en libre accès dans les mairies d'arrondissement. Des brumisateurs ont été installés dans certains espaces verts et sur la voie publique.

La ville de Bordeaux de son côté a annoncé que les parcs et les jardins resteront ouverts jusqu'à 23h, contre 21h normalement, rapporte France Bleu Gironde. Les horaires sont aussi rallongés dans les piscines, jusqu'à 20h.

Les horaires d'ouverture des piscines de Toulouse sont également rallongés, jusqu'à 22h. Les lieux culturels et musées restent aussi ouverts jusqu'à 20h. Les parcs et jardins ne fermeront pas avant 22h ou 23h selon les cas.

Piscines gratuites et mairies climatisées

La municipalité de Marseille, quant à elle, a décidé de rendre les piscines de la ville gratuites jusqu'au 23 août. Les parcs et jardins restent ouverts jusqu'à 21h.

À Lyon, les horaires des parcs sont élargis, jusqu'à 23h30 pour la Tête d'Or et même minuit pour les parcs Blandan et Gerland. Il est possible d'accéder aux espaces climatisés des mairies du 3e, du 6e, 7e et 9e arrondissements pendant leurs horaires d'ouverture.

Quant à Clermont-Ferrand, les parcs de la ville restent ouverts jusqu'à 1h du matin, en alternance. Certains sont équipés de brumisateurs et transats.