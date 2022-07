Canicule : on vous explique pourquoi Marseille, Paris ou Rouen ont connu des coupures d'électricité en plein pic de chaleur

Avec ces fortes chaleurs, vous avez peut-être constaté, mardi 19 juillet, une coupure d'électricité temporaire dans votre logement... Ce phénomène a concerné des habitants de Marseille (Bouches-du-Rhône) par exemple, certains arrondissements de Paris, la ville de Rouen (Seine-Maritime), ou encore le département de la Saône-et-Loire. Des coupures temporaires qui concernent particulièrement les zones urbaines explique Enedis, gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, à franceinfo.

>> Canicule : pourquoi elle perturbe le fonctionnement des centrales nucléaires

En cause : ces températures, très élevées en journée et qui ne redescendent pas sous les 20 degrés la nuit, font chauffer le goudron des grandes villes. Le thermomètre montent alors parfois de plusieurs dizaines de degrés en sous-sol, ce qui met à rude épreuve le réseau électrique. Les câbles de première génération, en particulier, supportent mal ces conditions, surtout lorsqu'elles s'étalent sur des périodes de plus de trois ou quatre jours.

Panne de courant depuis bientôt une heure sur Paris 11...

Le compte @enedis_paris sert à quoi? — PIERRE YVES (@pyh_pierre) July 19, 2022

Autre difficulté pour Enedis : avec la chaleur, le sol bouge. Un phénomique qui endommage cette fois les boites de jonctions, des appareils qui servent à relier les câbles entre eux.

Le gestionnaire affirme toutefois que ces coupures sont exceptionnelles : moins de 5% des incidents sur le réseau sont liés à la canicule chaque année. Les appareils sont rapidement réparés, selon Enedis, qui explique être capable de mobiliser ses équipes à l'avance, grâce à des systèmes d'alerte météo.