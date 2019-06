Canicule : les ventes de ventilateurs et de climatiseurs explosent en France

Sur internet ou dans les magasins, les appareils pour se rafraîchir ont la cote.

Beaucoup de Français avaient prévu le coup. Les grosses chaleurs de la semaine du lundi 24 juin ont été anticipées et les sites de vente de climatiseurs et de ventilateurs sont pris d'assaut depuis quelques jours. Une véritable montée de fièvre acheteuse : "La semaine dernière, on a vu un début de courbe qui commençait à s'accélérer, avec un gros pic le samedi 22 juin et le lendemain. On a battu tous les records", se réjouit Damien Sourisseau, directeur des achats chez Cdiscount.

Ces ventes d'appareils pour se rafraîchir ont explosé aussi dans les magasins spécialisés, comme Darty : "On a multiplié par 10 les ventes sur les ventilateurs et les climatisations", souligne Olivier Garcia, directeur produits pour Fnac Darty. Mais les consommateurs ont une petite préférence : "Ils optent plutôt pour des climatiseurs. Ils investissent entre 400 et 600 euros là-dedans, alors que d'habitude, la star, c'est le ventilateur."

Après l'anticipation de ce grand coup de chaud sur le pays, les plus prévoyants se prémunissent déjà contre un pic de pollution : les purificateurs d'airs sont, eux aussi, très demandés.