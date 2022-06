Canicule : les mesures mises en place pour protéger les enfants lors des sorties scolaires

Vendredi 17 juin, la journaliste Pauline Sauthier est en direct de Marseille (Bouches-du-Rhône), où elle assiste à une sortie scolaire. Elle détaille les mesures prises pour protéger les enfants des fortes chaleurs qui touchent la France lors de ces sorties : "D'abord, les responsables distribuent des bouteilles d'eau avant chaque spectacle en plein air. Ils en ont prévu 2 000 pour la journée, sachant qu'il y a 1 000 élèves de primaire de la région qui sont venus ici."

"Bien s'hydrater"

"Des points d'eau ont été répartis un peu partout sur le site pour que les enfants puissent remplir leurs gourdes. Il y a aussi des brumisateurs et des parasols. Le but, c'est bien sûr d'éviter le risque de déshydratation et de malaise chez les enfants. (...) Un agent de sécurité va venir sur le site pour prévenir les risques, justement, de déshydratation", poursuit la journaliste, qui rappelle pour conclure les bons gestes pour se protéger des effets néfastes de la chaleur : "bien s'hydrater bien sûr, porter un chapeau, mettre de la crème solaire".