Canicule : les fortes chaleurs ont des conséquences sur notre santé mentale

La hausse des températures fait augmenter les troubles mentaux, selon une étude australienne. Explications avec le médecin Gérald Kierzek, présent sur le plateau de France 2, mardi 5 septembre.

Les épisodes caniculaires se multiplient et ils ont des conséquences notamment sur notre santé mentale. L'augmentation des températures cause en effet une hausse des troubles mentaux, selon une étude australienne. "+ 1°C de température, c'est + 0,9% de troubles mentaux nécessitant une hospitalisation (...) et + 2,2% de mortalité chez les personnes atteintes de troubles mentaux", explique le médecin Gérald Kierzek sur le plateau de France 2, mardi 5 septembre.

Un facteur de risque et de vulnérabilité

"La hausse des températures augmente les décompensations psychiques. Dans l'autre sens, quand on a un traitement à visée psychiatrique, c'est également un facteur de risque et de vulnérabilité. En cas de canicule, ces personnes fragiles doivent donc être protégées", détaille Gérald Kierzek. "Plus la température augmente, plus on a une inflammation qui augmente, y compris au niveau du cerveau", conclut le médecin.